Трамп получил «важную информацию» с Украины

Джулиани рассказал, что вернулся в Штаты в минувшую субботу. Сразу же у него состоялся разговор с Трампом. В ответ на вопрос президента США о том, удалось ли ему что-либо получить, Джулиани, по его собственным словам, ответил: «Больше, чем ты можешь представить».

Адвокат пояснил, что сейчас на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад, передает ТАСС.

Ранее Джулиани заявлял, что на Украине от бывших и действующих официальных лиц он рассчитывал получить материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции.

Джулиани также сообщил, что обычно разговаривает по телефону с Трампом несколько раз в неделю. Адвокат также выразил уверенность в том, что президент США не намерен отказываться от его услуг.

9 декабря Трамп рассказал о результатах поездки Джулиани в Киев. При этом название Украины американский лидер так и не вспомнил, назвав страну «каким-то местом».