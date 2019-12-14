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Трамп получил «важную информацию» с Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Трамп получил «важную информацию» с Украины
Фото: EPA
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью The Wall Street Journal сообщил, что в ходе поездки на Украину и в ряд других стран собрал важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера.
Джулиани рассказал, что вернулся в Штаты в минувшую субботу. Сразу же у него состоялся разговор с Трампом. В ответ на вопрос президента США о том, удалось ли ему что-либо получить, Джулиани, по его собственным словам, ответил: «Больше, чем ты можешь представить».
Адвокат пояснил, что сейчас на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад, передает ТАСС.
Ранее Джулиани заявлял, что на Украине от бывших и действующих официальных лиц он рассчитывал получить материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции.
Джулиани также сообщил, что обычно разговаривает по телефону с Трампом несколько раз в неделю. Адвокат также выразил уверенность в том, что президент США не намерен отказываться от его услуг.
9 декабря Трамп рассказал о результатах поездки Джулиани в Киев. При этом название Украины американский лидер так и не вспомнил, назвав страну «каким-то местом».
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Комментарии 6 
Теги:
В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , США
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