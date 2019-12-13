Турция «решительно осудила» историческое решение США

Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.

"Великое национальное собрание Турции решительно осуждает и отвергает принятую сенатом США резолюцию о так называемом "геноциде армян", которая искажает исторические факты и попирает фундаментальные нормы международного права… Резолюция является недействительной с точки зрения истории и права, а также в глазах турецкого народа и мирового сообщества", — говорится в заявлении.

Отмечается, что резолюция "является частью грязной игры" против Турции. Парламент страны призвал историков к проведению достоверного исследования событий 1915 года с информированием об их результатах мировой общественности, напомнив, что Турция открыла свои архивы для всех исследователей, в том числе армянских.

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.