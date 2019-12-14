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Украину назвали инструментом Запада для войны с Россией 

Lenta.ru + ещё 3 19 минут назад
Украину сочли инструментом Запада для войны с РФ
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, «западным кураторам» Киев нужен для двух целей. «Первая — разграбление ресурсов, вторая — использование Украины против России», — пояснил Кузьмин. Он добавил, что бывший президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение с западными странами, согласно которому ему позволяли «воровать» взамен на агрессивные действия в сторону России.
Новый глава государства Владимир Зеленский, по мнению депутата, ничем не отличается от предыдущего. «Ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы», — отметил политик.
В сентябре директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Запад отказался от поддержки Украины и «перешел на сторону» России. По словам эксперта, на международной арене произошло изменение баланса сил. Он пояснил, что Запад ослабел, а Россия, напротив, усилила свое влияние. «Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — отметил Перепелица.
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Комментарии 6 
Теги:
В мире , Партия Зеленского , Ренат Кузьмин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , Киев
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