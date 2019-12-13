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ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
В ДНР резко осадили амбиции Украины
Фото: Reuters
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с Россией с помощью изменения минских соглашений. Его слова передает «Интерфакс».
Зеленский хочет «убить» минские соглашения
По словам Пушилина, слова Зеленского противоречат минским соглашениям.
«Мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками [ДНР и ЛНР] и Россией Киев не получит», — заявил он, отметив, что об этом уже упоминал российский лидер Владимир Путин.
Причиной подобных заявлений со стороны украинского президента Пушилин назвал страх перед возможными волнениями в стране. Лидер ДНР добавил, что конструктивно решить конфликт в Донбассе не получится до того момента, пока Украина не перестанет избегать взятых на себя обязательств.
Ранее Владимир Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях.
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Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Украина , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Интерфакс
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