«Злоупотребление властью»: как проходит импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей США одобрил выдвижение обвинений Дональду Трампу по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию. Таким образом, процесс импичмента главы Белого дома вступил в новую фазу, теперь по итоговому обвинению должна проголосовать нижняя палата конгресса в полном составе.

Юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Документ поддержали 23 законодателя, против высказались 17.

В ходе голосования конгрессмены четко разделились по своим партийным линиям — одобрили обвинения в отношении Трампа демократы, а в противовес им выступили республиканцы.

Подобное разделение в комитете помешало принять документ накануне. Законодатели более 14 часов пытались прийти к какому-либо соглашению, однако в итоге перенесли слушания.

Дело в том, что противники импичмента — республиканцы — внесли пять поправок к итоговому документу. В частности, они потребовали убрать из обвинения все упоминания о злоупотреблении властью со стороны Трампа, а также исключить из документов имя Джо Байдена — бывшего вице-президента США. Однако республиканцы уверены, что сын политика Хантер должен остаться в поле зрения следствия.

Однако в итоге комитет поддержал выдвижение в отношении Трампа обвинений по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Сам процесс импичмента был запущен в палате представителей еще в сентябре. Демократы начали расследование на основе анонимной жалобы сотрудника спецслужб, который заподозрил Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского

В тексте жалобы утверждалось, что Трамп пытался заставить Зеленского начать расследование против сына Байдена, угрожая лишить Киев финансовой помощи Вашингтона. Белый дом отверг все эти обвинения, что не остановило демократов.

Первая фаза расследования проходила в комитете палаты представителей по разведке, в начале декабря законодатели одобрили доклад по импичменту президента. Согласно документу, Трамп якобы организовал целую кампанию для создания помех расследованию, в частности, воздействовал на свидетелей, чтобы застопорить ход разбирательства.

Стоит отметить, что нижняя палата конгресса США — палата представителей — имеет исключительное право выдвигать обвинения в отношении главы государства. Законодатели вначале формируют список претензий к президенту, а затем рассматривают его предметно — этим занимается юридический комитет.

Своим голосованием комитет признал наличие оснований для выдвижения обвинений и процесс импичмента перешел в новую фазу. Теперь нижняя палата конгресса должна полным составом проголосовать по этим обвинениям.

В ходе голосования палата представителей утверждает итоговое обвинение президенту, что в настоящее время вполне вероятно, так как для этого необходима поддержка большинства — в нижней палате оно принадлежит демократам.

Если голосование будет успешным, то обвинение будет направлено в верхнюю палату конгресса — сенат. Там начнется своеобразный судебный процесс над президентом США, где палата представителей станет стороной обвинения, а сенат выступит в роли суда присяжных. Для утверждения обвинения и импичмента, демократам необходим