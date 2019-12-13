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В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
В ООН приняли резолюцию России по вооружениям
Фото: EPA
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Данная резолюция призывает всех участников договоров по контролю над вооружениями выполнять свои обязательства в полном объёме.
7 ноября первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
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Теги:
В мире , Войска , Оружие , Ядерное оружие , Генассамблея ООН , ООН , США
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