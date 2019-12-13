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Криминал

Женщина боялась сказать мужу о выкидыше и украла чужого ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
«Побоялась сказать мужу о выкидыше и украла ребенка»
Фото: РИА Новости
Жительница тайского города Пхангнга украла чужого ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа. Об этом сообщает издание The Mirror.
В ноябре 2019 года у 27-летней Шривалак Акетхамсатин (Sriwaluck Akethamsatien) случился выкидыш, и она испугалась сказать об этом супругу, который очень хотел ребенка. Некоторое время она продолжала делать вид, что все еще беременна.
В декабре Акетхамсатин заявила мужу, что отправилась в больницу рожать и останется там на ночь. В больнице она познакомилась с семейной парой, у которой только что родилась девочка. Женщина втерлась к ним в доверие и на следующее утро предложила погулять с ребенком возле палаты.
Получив ребенка, она ушла из больницы, ее побег засняла камера видеонаблюдения. Женщина скрыла свое лицо хиджабом, хотя была буддистской, а не мусульманкой.
Позже в этот же день в их дом пришли полицейские. Они нашли в больнице оставленную женщиной сумку, где был автобусный билет до станции возле ее дома.
На глазах у шокированного мужа правоохранители арестовали женщину. Она призналась в похищении ребенка. Лейтенант полиции Нифон Янписарн (Niphon Yanpisarn) заявил, что женщине грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что медсестра из пакистанской провинции Белуджистан украла из больницы новорожденную близняшку для своей тети. Ее родственница 17 лет состояла в браке, но не могла забеременеть.
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Теги:
В мире , Другое , Происшествия , Пхангнга
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