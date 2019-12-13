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Выборы в Британии: подсчитана половина голосов, Джонсон празднует победу 

Вести.Ru + ещё 8 31 минуту назад
Выборы в Британии: подсчитана половина голосов
Фото: www.vesti.ru
Британские консерваторы ушли в отрыв от лейбористов после подсчета почти половины голосов на досрочных парламентских выборах. Это значит, что консерваторы смогут самостоятельно сформировать правительство. Премьер Борис Джонсон празднует победу и уже заявил, что получил "сильный новый мандат" на проведение Brexit.
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин уйдет с поста после провала его партии на парламентских выборах, сообщает телеканал "Россия 24". Однако свое место в законодательном органе он сохранит. Корбин назвал результаты голосования разочаровывающими, но отметил, что пробудет на посту до избрания нового лидера.
Тем временем в Евросоюзе ждут официальных итогов голосования, но говорят, что готовы к выходу королевства из ЕС. По информации британских СМИ, Джонсон может внести сделку на суд британских депутатов уже в следующую субботу, 21 декабря.
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Теги:
В мире , Brexit , Борис Джонсон , Джереми Корбин , ЕС , Лейбористская партия
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