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Политика

Эво Моралес прибыл в Аргентину и попросил статус беженца 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Эво Моралес прибыл в Аргентину
Фото: РИА Новости
Бывший президент Боливии Эво Моралес после проведённого почти месяца в Мексике и нескольких дней на Кубе прибыл в а аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.
«Он только что прибыл в Международный аэропорт Эсейса, и, предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться», — приводит La Nacion слова министра иностранных дел Аргентины Фелипе Сола.
Отмечается, что Моралеса сопровождает бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и двое других должностных лиц.
МИД Аргентины дал им убежище и предоставит статус беженцев.
7 декабря сообщалось, что бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинской консультации.
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Теги:
В мире , МИД , Аргентина , Боливия , Буэнос-Айрес , Куба , Мексика
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