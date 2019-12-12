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В мире

Зеленский назвал национальную идею Украины 

Lenta.ru + ещё 2 20 минут назад
Зеленский назвал национальную идею Украины
Фото: РИА Новости
Своим мнением он поделился в авторской статье «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», которая выйдет в 2020 году, передает «Интерфакс-Украина».
По мнению Зеленского, страна должна объединиться вокруг мечты стать одним из самых быстроразвивающихся государств мира.
Он напомнил о словах, сказанных им во время инаугурации: «наша национальная идея — объединившись, совершить невозможное».
По его мнению, только достижение этих целей позволит Украине стать глобальной державой, способной на равных разговаривать с другими игроками на международной арене.
При этом глава государства признал, что на данный момент Киев не может претендовать на пальму первенства в военной мощи, объемах добычи ископаемых, технологическом развитии и промышленном потенциале.
«Но мы точно можем стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни», — выразил уверенность Зеленский.
В этой же статье глава государства вывел пять составляющих формулы будущего Украины. Среди них он перечислил мир в Донбассе на условиях Киева, создание эффективных государственных институтов, привлечение иностранных инвестиций, создание современной инфраструктуры и обеспечение реального народовластия.
Ранее Зеленский заявил, что приоритетом его политики станет развитие армии. По его словам, Киев стремится к проведению мирной политики, но его позиция не изменится даже после завершения конфликта в Донбассе. По его словам, украинская армия является залогом дальнейшего развития страны и ее независимости, «права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина».
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , The New Times , Интерфакс
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