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Политика

Названа самая влиятельная женщина года 

Lenta.ru + ещё 10 49 минут назад
Названа самая влиятельная женщина года
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Глава немецкого правительства удерживает первое место девятый год подряд. На втором месте оказалась глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Годом ранее она замыкала тройку лидеров. Третьей в 2019-м стала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
В десятку самых влиятельных женщин также попали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный директор General Motors Мэри Барра, американская предпринимательница и филантроп, супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, президент компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Патрисия Ботин, генеральный директор компании IBM Джинни Рометти и глава американской оборонной компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.
Американская телеведущая Опра Уинфри расположилась на 20-й строчке рейтинга, королева Великобритании Елизавета II — на 40-й. Дочь и советник президента США Дональда Трампа заняла 42-е место. Единственной россиянкой, попавшей в список 100 влиятельнейших женщин, стала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Ее определили на 53-ю строчку. Годом ранее глава ЦБ занимала 49-е место. Замкнула рейтинг шведская экоактивистка Грета Тунберг, впервые попавшая в поле зрения Forbes.
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Теги:
В мире , Европа , Конфликты , США , Билл Гейтс , Елизавета II , Эльвира Набиуллина , Кристин Лагард , Грета Тунберг , Ангела Меркель , Мэри Барра , Дональд Трамп , Мэрилин Хьюсон , Мелинда Гейтс , General Motors , Международный валютный фонд , IBM , Еврокомиссия , Центральный банк России , Forbes , Германия
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