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В Германии призвали Москву и Берлин сплотиться перед угрозами из США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москву и Берлин призвали сплотиться против США
Фото: РИА Новости
«Это рутинные дипломатические ответы в сторону друг друга. Настоящая туча над горизонтом — американские санкции против немецких компаний, которые работают с „Северным потоком-2“. Поэтому России и Германии надо крепко держаться вместе и не ссориться», — заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку немецких дипломатов из России.
«Думаю, Владимир Путин предупредил Ангелу Меркель еще на парижском саммите, что будут предприняты ответные меры, так как Россия считает неправомерной высылку дипломатов из Германии. Это рутинный шаг», — сказал эксперт.
Напомним, в четверг МИД России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии. Это сделано в ответ на выдворение из ФРГ двух представителей российского посольства. Ранее Германия пошла на такой шаг в связи с расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине.
С свою очередь в МИД ФРГ ответные меры Москвы приняли с сожалением и назвали «неверным сигналом», сообщала ранее газета ВЗГЛЯД.
Но, по мнению эксперта, такой ответ — необходимость дипломатического протокола. «Молча не могли отреагировать. Вообще немецкая сторона могла заявить, что собирается выслать еще пару дипломатов и продолжать в том же духе. А нынешнее заявление выглядит совершенно безобидным», — полагает Рар.
«Особенно безобидно это выглядит в сравнении с тем, как вела себя Тереза Мэй во время «дела Скрипалей». Великобритания обращалась к другим членам Евросоюза и НАТО с просьбой также выслать российских дипломатов. Мэй тогда разжигала страсти и агрессию, усиливала давление на Россию, каждое ее слово было пропитано желанием загнать Россию в угол», — подчеркнул собеседник.
Теперь же, по мнению Рара, Германии и России пора забыть случай с убийством гражданина Грузии в Берлине. «Впереди будут предприняты активные шаги по укреплению доверия между Россией и Германией. Ссориться сейчас невыгодно ни одной из сторон», — считает политолог.
«Мы вступаем в критическое время, когда американцы будут вводить санкции против немецких компаний, которые работают с «Северным потоком-2». Таких ударов со стороны США против немцев из-за России пока не было. Немцам придется реагировать — либо соглашаться, либо противостоять. Например, вводить контрсанкции в отношении США, чего Германия никогда не делала. Но плохие отношения между Россией и Германией будут только на руку тем, кто хочет со стороны США установить свои правила игры», — заключил Рар.
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Комментарии 1 
Теги:
В мире , США , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Александр Рар , Владимир Путин , МИД , ЕС , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Москва
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