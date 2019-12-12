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Климкин сравнил фотографии Трампа с ним и с Лавровым 

Lenta.ru 2 часа назад
Климкин сравнил фотографии Трампа с ним и с Лавровым
Фото: РИА Новости
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом и сравнил фото с этой встречи с кадром, сделанным во время его встречи с американским лидером. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
На кадре видно, что российский министр ровно стоит по правую руку от сидящего в Овальном кабинете Трампа. Комментируя фото, Климкин написал, что Лавров «как-то очень смирно стоит». Бывший министр предположил, что глава МИД России либо был напуган американским президентом, либо «пытается выглядеть послушно». «А может, это геополитика», — добавил он.
Для сравнения Климкин опубликовал аналогичное фото со своим участием, на котором запечатлено, как он опирается на стол американского президента. «У меня как-то душевнее было», — написал он.
В комментариях к посту украинского экс-министра пользователи предположили, что Сергей Лавров, будучи выпускником МГИМО, соблюдает дипломатический этикет, а Климкину, который по образованию является физиком, «нужна точка опоры».
Американский лидер назвал беседу с российским министром «очень хорошей». По его словам, он обсудил с Лавровым такие вопросы, как контроль над ядерными вооружениями, вмешательство в выборы, торговлю, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также Иран и Северную Корею. После их переговоров госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в скором времени стороны сделают заявление об экономических прорывах в двустороннем сотрудничестве.
Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря на переговоры с Помпео. Также министр встретился с Трампом, их беседа продлилась около 45-50 минут. По ее итогам российский дипломат заявил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского бизнеса, «для США в целом и для ситуации в мире». При этом Лавров счел, что не все в США «разделяют наш настрой».
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Комментарии 5 
Теги:
В мире , Украина , Павел Климкин , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , МГИМО , США
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