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Политика

Захарова ответила на требование Нидерландов выдать важнейшего свидетеля по делу МН17 

Ura.Ru + ещё 4 1 час назад
Требование прокуратуры Нидерландов выдать экс-командира одного из подразделений ПВО Донецкой народной республики Владимира Цемаха не соответствует нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Цемаха подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing МН17 в июле 2014 года.
«Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — цитирует Захарову ТАСС.
Она также отметила, что после переписки правоохранительных органов России и Нидерландов выяснилось, что приказ об аресте Цемаха «отдавался в устной форме». Документ пришел только после запроса российской стороны. Захарова подчеркнула, что прокуратура Нидерландов не объявляла Цемаха в розыск и не вносила его имя в базу Интерпола.
В Киеве экс-командира Цемаха считали важным свидетелем по делу о катастрофе с малайзийским Boeing МН17. В МВД Украины Цемаха подозревают в создании террористической группировки и в совершении террористического акта, который привел к гибели людей. По украинским законам, Цемах за эти преступления может получить пожизненное заключение.
Малайзийский Boeing МН17 был сбит над территорией Донецкой народной республики 17 июля 2014 года, в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту — 298 человек. В СМИ появлялась информация о том, что его мог сбить украинский истребитель, сообщает VSE42.ru. После встречи представителей России, Нидерландов и Австралии расследование решили засекретить, передает «Утро.ру».
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Теги:
В мире , Видео , Мария Захарова , Boeing , МИД , МВД , Интерпол , Ytro.ru , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
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