Дело МН17: Россия ответила Нидерландам 

Требование прокуратуры Нидерландов о задержании Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малазийского «Боинга» MH-17, противоречит нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, после поступившего из Нидерландов запроса Генпрокуратура России «вынуждена была задать уточняющие вопросы», ответы на которые показали, что российская сторона «сомневалась не зря».
«Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо», — сообщила Захарова на брифинге.
По словам дипломата, если бы Россия выдала Цемаха по запросу Нидерландов, она нарушила бы статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также законы Российской Федерации.
Владимир Цемах — бывший командир ПВО ополченцев ДНР. В июне 2019 года он был похищен с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) украинскими спецслужбами и провел несколько месяцев в СИЗО, где его допрашивали в том числе представители Совместной следственной группы (ССГ). В сентябре Цемах был отправлен в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами, а затем вернулся в ДНР. В начале декабря прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовать Цемаха.