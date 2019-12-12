Дело МН17: Россия ответила Нидерландам

По словам Захаровой, после поступившего из Нидерландов запроса Генпрокуратура России «вынуждена была задать уточняющие вопросы», ответы на которые показали, что российская сторона «сомневалась не зря».

«Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо», — сообщила Захарова на брифинге.

По словам дипломата, если бы Россия выдала Цемаха по запросу Нидерландов, она нарушила бы статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также законы Российской Федерации.