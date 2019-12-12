Организатора украинского марша на Крым задержали в европейском аэропорту

По его словам, инцидент произошел ночью 12 декабря в столице Румынии . Чубарова задержали в аэропорту Бухареста во время прохождения паспортного контроля. Пограничники изъяли у него документы и на протяжении 3,5 часов удерживали в трансферной зоне без объяснения причин. Чубаров отметил, что его освобождение стало возможным благодаря немедленному вмешательству украинских дипломатов.

В произошедшем глава экстремистской организации обвинил «ядовитые щупальца российских спецслужб». Он отметил, что чтобы избежать их, он и его коллеги прекратили поездки в страны Центральной Азии, Казахстан, Армению и Белоруссию. Однако он не ожидал, что «достанут» в Бухаресте, куда он приехал на встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии.

6 декабря стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран. Кроме того, «Меджлис» подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН , депутатам Европарламента и участникам других структур. Дата шествия пока не определена. Чубаров объяснил, что целью акции является привлечение внимания к проблемам крымских татар.

В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.