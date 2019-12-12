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Организатора украинского марша на Крым задержали в европейском аэропорту 

Lenta.ru 1 час назад
Организатора украинского марша на Крым задержали
Фото: РИА Новости
Главу запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» и организатора украинского марша на Крым Рефата Чубарова задержали в аэропорту одной из европейских стран. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, инцидент произошел ночью 12 декабря в столице Румынии. Чубарова задержали в аэропорту Бухареста во время прохождения паспортного контроля. Пограничники изъяли у него документы и на протяжении 3,5 часов удерживали в трансферной зоне без объяснения причин. Чубаров отметил, что его освобождение стало возможным благодаря немедленному вмешательству украинских дипломатов.
В произошедшем глава экстремистской организации обвинил «ядовитые щупальца российских спецслужб». Он отметил, что чтобы избежать их, он и его коллеги прекратили поездки в страны Центральной Азии, Казахстан, Армению и Белоруссию. Однако он не ожидал, что «достанут» в Бухаресте, куда он приехал на встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии.
6 декабря стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран. Кроме того, «Меджлис» подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур. Дата шествия пока не определена. Чубаров объяснил, что целью акции является привлечение внимания к проблемам крымских татар.
В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.
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Теги:
В мире , Рефат Чубаров , Владимир Джабаров , Европарламент , Меджлис крымскотатарского народа , ООН , Совет Федерации , Бухарест , Республика Крым , Румыния
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