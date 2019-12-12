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Оппозиция в Грузии сорвала заседание парламента, разлив в зале неизвестную жидкость 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Парламент Грузии эвакуировали
Фото: Reuters
Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия — движение за свободу" Ирма Надирашвили в четверг в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана. Об этом заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании "Имеди".
"Они [оппозиция] решили устроить акцию-перфоманс. Вошла Ирма Надирашвили с каким-то специфичным запахом, что-то разлила и ушла. Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет.
Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание", — сказал Вольский, не уточнив, когда парламент возобновит работу.
О специфическом запахе изначально депутатам рассказал экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Он попросил спикера Арчила Талаквадзе объявить перерыв, так как жидкость была неизвестного происхождения и могла нанести вред здоровью присутствующих. В правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" обещают скоро разобраться в случившемся и наказать виновных.
С четверга утра в парламенте, а также на улице напряженная обстановка. Парламент должен утвердить кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Оппозиция категорически против этого. С утра оппозиционеры вместе с гражданскими активистами пикетировали здание парламента. В результате потасовок были задержаны 16 человек в административном порядке, в том числе лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, члены "Единого национального движения" Георгий Тевдорадзе и Бесо Газделиани.
Судебная система находится в центре внимания грузинской общественности с конца 2018 года, после того как Высший совет юстиции переслал парламенту список из 10 человек для их назначения судьями в Верховный суд. В список попали судьи, которые ранее при президентстве Михаила Саакашвили выносили спорные решения по резонансным делам.
Список Высшего совета юстиции внес раскол в ряды правящей партии. Из-за судейского скандала партия лишилась конституционного большинства в парламенте. Партию покинули влиятельный депутат от большинства Эка Беселия, а также парламентарии Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Звиад Квачантирадзе, Коба Нарчемашвили, Леван Коберидзе и Бека Нацвлишвили. В конечном итоге парламент Грузии отказался назначать этих 10 человек судьями Верховного суда и занялся разработкой законопроекта, который усложнит критерии отбора судей в высшую судебную инстанцию страны. Новый законопроект был принят в апреле текущего года. Именно на основании нового закона был объявлен конкурс на вакантные места в Верховном суде, в котором приняли участие 144 человек, и лишь фамилии 20 из них были отосланы на утверждение парламенту.
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Теги:
В мире , Ираклий Кобахидзе , Арчил Талаквадзе , Михаил Саакашвили , Георгий Вашадзе , Георгий Вольский , Леван Коберидзе , Грузия
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