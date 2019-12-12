«Россия уже выиграла британские выборы»

В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла

Британия снова (третий раз за последние четыре года) избирает парламент. Практически все опросы показывают, что Консервативная партия вернет себе абсолютное большинство в Вестминстере , утерянное на выборах 2017 года. Хотя по мере приближения даты голосования эти прогнозы становились все более сдержанными. Так, еще за три недели до выборов предполагалось, что тори получат довольно прочное большинство в 50-60 мест. А прогноз, обнародованный социологической компанией YouGov за 24 часа до открытия избирательных участков, снизил этот показатель до 28 мест, что уже может стать для Бориса Джонсона критичным.

Правда, надо заметить, что предсказания британских социологов очень часто не сбываются. И в этом не только их вина. В Соединенном Королевстве политическая агитация разрешена и даже всячески поддерживается вплоть до закрытия участков. А стало быть, очень многие партии делают упор в кампании на последний день, когда нужно вытащить именно своего избирателя на голосование.

Кроме того, огромную роль до сих пор играют печатные СМИ (политическая агитация на телевидении и радио в Британии крайне ограниченна). И поэтому многое зависит от обложек газет в последние дни и собственно в день голосования. Понятно, что ничего этого социологи предсказать не могут.

Гораздо более точный показатель — не данные свежего соцопроса, а обложка самой тиражной газеты страны The Sun. Кого поддерживает ее владелец Руперт Мердок , тот практически всегда и выигрывает. В этом году издание однозначно поддержало Консервативную партию.

Нельзя также забывать, что в Британии мажоритарная система выборов. Соответственно, политсиле, пользующейся большой популярностью в целом по стране, но уступившей несколько округов конкурентам, может достаться гораздо меньше мест в парламенте. Бывали в истории и случаи (как на выборах в январе 1910 года), когда партия, проигравшая выборы, получила большинство в палате общин.

Особенно актуально это для нынешнего волеизъявления — рекордного по количеству неопределившихся избирателей (до четверти населения) и по числу людей, готовых переключиться на другую партию (до 40%). Согласно мнению ряда экспертов, судьбу выборов может решить 41 тысяча неопределившихся граждан всего в 36 из 650 округов. Именно за эти голоса и эти округа и развернулась отчаянная борьба накануне 12 декабря.

Показателен график предвыборных поездок Бориса Джонсона. В течение трех суток он посетил пять округов Центральной и Северной Англии, относящихся к так называемому красному поясу (пролетарские регионы, традиционно голосующие за лейбористов ), но в то же время поддержавших на референдуме Brexit. Именно на такого избирателя нацеливались тори, и именно поэтому выход из ЕС они сделали главной темой своей кампании.

Лейбористы же, напротив, постарались отодвинуть Brexit на задний план, сосредоточившись на кризисе государственной системы здравоохранения (NHS). В последние дни кампании они особенно активно раскручивали историю четырехлетнего мальчика, который с подозрением на пневмонию поступил в больницу Лидса, где для него не нашлось койки и его просто положили на пол. Джонсон подвергся особой критике за то, что отказывался взглянуть на фотографии мальчика и отреагировать на этот инцидент. Сколько-то процентов голосов он явно после этого недосчитается.

К тому же лейбористы бросили немалые силы и средства на агитацию в округе самого Джонсона (Аксбридж, некогда элитное предместье Лондона). Он и последние-то выборы выиграл там со сравнительно небольшим отрывом от соперника — в десять процентов. А теперь социологи, исследовавшие настроения в округе, говорят: "Ему следовало бы волноваться". Левые активисты даже развернули кампанию по регистрации бомжей на лодках, что дает им право голосовать — само собой, против Бориса. Если Джонсон потерпит поражение, это будет первый такой случай для действующего премьера с 1906 года, когда Артур Бальфур проиграл в своем округе. И уж точно никогда в истории британского парламентаризма не было, чтобы партия действующего премьера выиграла, а тот проиграл.

Консерваторы же развернули против основных конкурентов бурную кампанию, обвинив их в антисемитизме. Партия Джереми Корбина сделала упор на стремительные демографические изменения Альбиона, и к ней присоединились многие выходцы с Ближнего Востока и Южной Азии (то есть мусульманских регионов планеты). Некоторые из них действительно позволяли себе антисемитские ремарки. Но консервативная пресса постаралась навесить ярлык ксенофобов на всю партию и лично Корбина, постоянно заставляя того брать ответственность за эту проблему на себя.

В ответ лейбористы не нашли ничего лучшего, как устроить антироссийскую кампанию, попытавшись представить правящую партию "агентами Кремля". На том основании, что среди ее спонсоров есть и беглые олигархи, давно уже покинувшие Россию и натурализовавшиеся в Британии (к примеру, Александр Темерко , проходивший у нас по делу ЮКОСа ). Лейбористская газета The Observer даже позволила себе на первой полосе такой заголовок: "Бывший агент КГБ встречался с Борисом Джонсоном". В самой статье ничего сенсационного не было, просто сообщалось, что на одной из вечеринок Джонсон пересекся с российским бизнесменом Александром Лебедевым . Тому принадлежит несколько английских газет, и он не раз посещал различные околополитические тусовки, в которых участвовали британские политики. Но "сенсацию" такого рода надо было раздуть из ничего именно сейчас, накануне выборов.

Правда, тори не остались в долгу. Когда Корбин предъявил публике секретные данные о торговых переговорах между Вашингтоном и Лондоном, в которых якобы говорилось и о плачевной судьбе NHS, консервативная пресса точно так же из ничего раздула конспирологическую теорию о том, что утечку специально для оппозиции организовали вездесущие российские хакеры по указанию Кремля. То есть выходит, что "агентами Москвы" на этих выборах стали и тори, и лейбористы.

Неудивительно, что известный лондонский кремленолог Бен Джуда опубликовал в The Washington Post статью с характерным заголовком: "Россия уже выиграла британские выборы". Кто бы ни победил, "агенты Кремля" отныне будут править Альбионом, а другие "полезные идиоты России" отправятся в оппозицию. Зачем, спрашивается, британскому избирателю вообще идти на избирательные участки, если исход выборов известен?

Но, конечно, антироссийская повестка была лишь фоном, вызывавшим скорее сатирические комментарии, — настолько общество уже пресытилось этой темой после Скрипалей. Главный вопрос для многих и в Британии, и за ее пределами заключается лишь в одном: какова судьба Brexit после выборов? Потенциальный победитель Джонсон построил кампанию на торжественном обещании вывести страну из Евросоюза любой ценой в следующем году. Собственно, ради этого он и затевал рискованные для него досрочные выборы — чтобы подавить антибрекситовскую оппозицию внутри своей фракции и взять все под контроль.

Однако надо помнить, что еще совсем недавно тот же Джонсон торжественно клялся вывести Британию из ЕС до 31 октября сего года или же "сдохнуть в канаве". В итоге и Brexit не обеспечил, и канаву не удостоил своим посещением. Так что очередное торжественное обещание на ту же тему нужно также воспринимать с солидной долей скепсиса.