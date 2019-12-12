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МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Украина выразила протест из-за Крыма
Фото: Reuters
МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
«Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4—7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции «Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма постпредом президента России Георгием Мурадовым посетила Белград.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Георгий Мурадов , МИД , Республика Крым , Сербия
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