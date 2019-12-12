Украина выразила протест из-за Крыма

МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград

МИД Сербию. Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма

«Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4—7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции «Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма постпредом президента России Георгием Мурадовым посетила Белград.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.