Германию обвинили в «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии «капитулировало» перед США из-за ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.

По словам парламентария, важность для энергобезопасности Германии газопровода «Северный поток — 2» должна были вынудить правительство страны встать на его защиту от США, однако этого не произошло.

«В 2018 году госпожа Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель. — Прим. ред.) очень четко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать «Северный поток — 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — заявил Штеффен Котре.

Он также высказал мнение, что власти страны «больше не в состоянии представлять интересы Германии», подчеркнув, что стабильность Украины «не имеет ничего общего с другими экономическими проектами».