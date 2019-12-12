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Германию обвинили в «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2 

Рамблер + ещё 15 30 минут назад
Правительство Германии «капитулировало» перед США из-за ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.
По словам парламентария, важность для энергобезопасности Германии газопровода «Северный поток — 2» должна были вынудить правительство страны встать на его защиту от США, однако этого не произошло.
«В 2018 году госпожа Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель. — Прим. ред.) очень четко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать «Северный поток — 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — заявил Штеффен Котре.
Он также высказал мнение, что власти страны «больше не в состоянии представлять интересы Германии», подчеркнув, что стабильность Украины «не имеет ничего общего с другими экономическими проектами».
Как сообщал «Рамблер», газопровод «Северный поток-2» идет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль и обойдет транзитные государства, в том числе Украину, Белоруссию, Польшу. В начале октября в Nord Stream 2 сообщили, что газопровод построен более чем на 80 процентов. При этом глава комитета американского Сената по иностранным делам Джим Риш заявил о намерении Конгресса США остановить реализацию «Северного потока — 2», введя санкции против компаний, которые в ней участвуют.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Европа , США , ЕС , Конгресс США , РИА Новости , Германия
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