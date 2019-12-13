Бельгийский карнавал вылетел из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

Из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО исключен карнавал в бельгийском Алсте. Причиной такого решения стал состоявшийся в марте карнавал, во время которого, как отмечают в организации, были допущены проявления антисемитизма.

Соответствующее решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (МКОНКН), которая проходит с 9 по 14 декабря в Боготе (Колумбия).

«Систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия», — передает ТАСС заявление ЮНЕСКО.

В организации заявили, что осуждают все формы расизма, антисемитизма и ксенофобии.

Карнавал в Алсте проводится на севере Бельгии ежегодно. Праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.