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Бельгийский карнавал вылетел из списка ЮНЕСКО за антисемитизм 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 2 часа назад
Бельгийский карнавал вылетел из списка ЮНЕСКО
Фото: РИА Новости
Из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО исключен карнавал в бельгийском Алсте. Причиной такого решения стал состоявшийся в марте карнавал, во время которого, как отмечают в организации, были допущены проявления антисемитизма.
Соответствующее решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (МКОНКН), которая проходит с 9 по 14 декабря в Боготе (Колумбия).
«Систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия», — передает ТАСС заявление ЮНЕСКО.
В организации заявили, что осуждают все формы расизма, антисемитизма и ксенофобии.
Карнавал в Алсте проводится на севере Бельгии ежегодно. Праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.
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Теги:
В мире , ЮНЕСКО , ИТАР-ТАСС
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