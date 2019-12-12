США могут признать Россию «спонсором терроризма»

«Спонсор терроризма»: новая инициатива США против России

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео вынести определение: является ли Россия спонсором терроризма — приводит ТАСС слова директора по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Кроме того, в документе указана возможность признания террористическими организациями армий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в поддержке которых инициаторы законопроекта обвиняют российские власти.

Неделей ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Россия не должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма.

Свое мнение он аргументировал действиями российской стороны на сирийских территориях, где страна осуществляет борьбу с боевиками.

«Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак», — подчеркнул Хейл.

Кроме того, они хотят признать российскую сторону «государством — спонсором терроризма». Согласно документу, Россия должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада , а также «вернуть Крым под контроль правительства Украины ».

Комментируя это предложение американских сенаторов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «горячие головы» в законодательных органах разных стран иногда допускают эмоциональные высказывания, которые находятся «за гранью разумного».

«Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также задал риторический вопрос: «Сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, то можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же собственно является настоящими спонсорами терроризма?»

Сейчас США официально признали странами-спонсорами терроризма Иран, КНДР, Сирию и Судан.

Иран был включен Госдепартаментом в список государств-спонсоров терроризма 19 января 1984 года. Согласно отчету американского внешнеполитического ведомства за 2012 год, Исламская республика продолжает наращивать террористическую активность.

По мнению американской стороны, Тегеран оказывает финансовую, материальную и материально-техническую поддержку террористическим группам боевиков на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Корпус стражей исламской революции называется основным органом и механизмом для поддержки террористов.

Судан был включен в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. США указывают, что ряд террористических групп продолжает действовать на территории Судана и совершать теракты. Хартум сотрудничает c Ираном и поддерживает палестинскую группировку ХАМАС, заявляют в Госдепе.

Сирия была включена в список государств-спонсоров терроризма 29 декабря 1979 года. Согласно отчету Госдепа, несмотря на внутренний конфликт, Сирия продолжает оказывать поддержку международному терроризму, в частности ливанской группировке Хезболла и палестинским террористическим группировкам.

20 ноября нынешнего года Трамп объявил о решении снова включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм. Трамп указал, что внесение в список должно было произойти «много лет назад».

Северная Корея была включена в перечень стран-спонсоров терроризма в 1988 году, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведению инспекций северокорейских ядерных объектов.

В настоящее время против КНДР действует полномасштабный объем экономических санкций США, которые поддержаны и другими членами Совбеза ООН , включая Россию.

Санкции, которые накладывает Вашингтон на страны, включенные ими в список спонсоров терроризма: запрет на поставки оружия, контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, а также наложение различных финансовых ограничений.