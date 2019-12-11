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Предсказания Нострадамуса на 2020 год: в Сирии возобновится война 

Рамблер 1 час назад
Предсказания Нострадамуса: в Сирии возобновится война
Фото: Reuters
Французский пророк Нострадамус, возможно, предсказал возобновление боевых действий в Сирии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Нострадамус, как сообщал «Рамблер», был фармацевтом и алхимиком. Он жил в 16 веке и оставил после себя ряд произведений. Современный поэт Борис Воронов разработал собственную методику расшифровки предсказаний, содержащихся в них.
Методика Воронова подразумевает сопоставление при помощи математики дат с поэтическими текстами. Применив ее, поэт выяснил, что на 2020-2021 годы Нострадамус предсказал «большую суматоху» на суше и море, которая начнется вслед за «небольшой передышкой», а больше других от этой суматохи «потерпят» животные.
Кроме того, в предсказании Нострадамуса на два ближайших года упоминается огромная, «странной, привлекательной и ужасной» формы волна, а также два «великих благодетеля», которые «принесут помощь».
По мнению Бориса Воронова, в тексте, который он получил в результате применения своей методики, может идти речь о возобновлении боевых действий в Сирии или становлении ситуации вокруг Ирана еще более напряженной.
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Комментарии 8 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Сирия
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