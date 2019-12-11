Предсказания Нострадамуса: в Сирии возобновится война

Предсказания Нострадамуса на 2020 год: в Сирии возобновится война

Французский пророк Нострадамус, возможно, предсказал возобновление боевых действий в Сирии . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Нострадамус, как сообщал «Рамблер», был фармацевтом и алхимиком. Он жил в 16 веке и оставил после себя ряд произведений. Современный поэт Борис Воронов разработал собственную методику расшифровки предсказаний, содержащихся в них.

Методика Воронова подразумевает сопоставление при помощи математики дат с поэтическими текстами. Применив ее, поэт выяснил, что на 2020-2021 годы Нострадамус предсказал «большую суматоху» на суше и море, которая начнется вслед за «небольшой передышкой», а больше других от этой суматохи «потерпят» животные.

Кроме того, в предсказании Нострадамуса на два ближайших года упоминается огромная, «странной, привлекательной и ужасной» формы волна, а также два «великих благодетеля», которые «принесут помощь».

По мнению Бориса Воронова, в тексте, который он получил в результате применения своей методики, может идти речь о возобновлении боевых действий в Сирии или становлении ситуации вокруг Ирана еще более напряженной.