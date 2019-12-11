Грета Тунберг оценила свой статус «человек года»

Грета Тунберг удивилась признанию ее человеком года

Шведская активистка Грета Тунберг рассказала, что ее «немного удивило» признание ее человеком года по версии журнала Time. Об этом сообщает Associated Press.

16-летняя школьница подчеркнула, что свою награду хочет посвятить всем юным сторонникам. Тунберг надеется, что к ней наконец прислушаются, и люди будут вместе решать проблему изменения климата.

Ранее издание Time объявило активистку человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности».

«Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», — цитируют они Тунберг.