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Грета Тунберг удивилась признанию ее человеком года 

Lenta.ru 31 минуту назад
Грета Тунберг оценила свой статус «человек года»
Фото: Reuters
Шведская активистка Грета Тунберг рассказала, что ее «немного удивило» признание ее человеком года по версии журнала Time. Об этом сообщает Associated Press.
16-летняя школьница подчеркнула, что свою награду хочет посвятить всем юным сторонникам. Тунберг надеется, что к ней наконец прислушаются, и люди будут вместе решать проблему изменения климата.
Ранее издание Time объявило активистку человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности».
«Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», — цитируют они Тунберг.
Школьница стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг быстро стала героиней интернет-мемов.
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Комментарии 11 
Теги:
В мире , Грета Тунберг , ООН , Журнал Time
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