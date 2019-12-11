Убийство грузина в Берлине: Германия поспорила с Путиным

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии , который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине. Об этом сообщил представитель Минюста ФРГ, передает ТАСС.

«Правительству неизвестно о каком-либо запросе со стороны России об экстрадиции», — сказал он.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген также заявил, что госорганы не в курсе подобных просьб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно просила Берлин выдать боевика. По его словам, убитый был «очень жестким и кровавым» боевиком, одним из организаторов взрывов в метро Москвы. В то же время президент счел некорректной высылку российский дипломатов из-за этого дела.

4 декабря в германском МИД сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Мужчина был убит выстрелом в голову 23 августа. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Российская сторона отрицает эти заявления.