Убийство грузина в Берлине: Германия поспорила с Путиным

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Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева 

Lenta.ru 55 минут назад
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине. Об этом сообщил представитель Минюста ФРГ, передает ТАСС.
«Правительству неизвестно о каком-либо запросе со стороны России об экстрадиции», — сказал он.
Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген также заявил, что госорганы не в курсе подобных просьб.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно просила Берлин выдать боевика. По его словам, убитый был «очень жестким и кровавым» боевиком, одним из организаторов взрывов в метро Москвы. В то же время президент счел некорректной высылку российский дипломатов из-за этого дела.
4 декабря в германском МИД сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.
Мужчина был убит выстрелом в голову 23 августа. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Российская сторона отрицает эти заявления.
Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что он поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).
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Теги:
В мире , Видео , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Владимир Путин , Норберт Реттген , Бундестаг , МИД , Имарат Кавказ , Германия , Грузия , Москва
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