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Грета Тунберг стала человеком года по версии Time 

RT на русском + ещё 5 30 минут назад
Об этом сообщается на странице издания в Twitter.
Ранее сообщалось, что Тунберг была номинирована на это звание.
Отмечалось, что в список номинантов также вошли президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
В прошлом году звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская Capital Gazette.
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Теги:
В мире , Видео , Грета Тунберг , Дональд Трамп , Журнал Time
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