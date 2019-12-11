Об этом сообщается на странице издания в Twitter.
Ранее сообщалось, что Тунберг была номинирована на это звание.
Отмечалось, что в список номинантов также вошли президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
. @GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6— TIME (@TIME) December 11, 2019
В прошлом году звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская Capital Gazette.