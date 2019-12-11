Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

Ранее сообщалось, что Тунберг была номинирована на это звание.

Отмечалось, что в список номинантов также вошли президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

В прошлом году звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи. Титул получила и американская Capital Gazette.