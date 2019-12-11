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Джихадисты доставили химическое оружие в Идлиб 

News.ru 1 час назад
Джихадисты доставили химическое оружие в Идлиб
Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press
Несколько баллонов с газообразным хлором, по некоторым данным, сейчас находятся в городах Маарат ан-Нуман и Саракиб.
Как сообщает арабский Sputnik, который ссылается на местные источники, фронт «Аль-Нусра» (запрещён в РФ) смог провести эту операцию при помощи «Белых касок». Представители организации предоставивили для этого свои автомобили. Окончательная цель доставки груза — штаб-квартира «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»).
Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что обладает информацией о планируемой боевиками и «белыми касками» инсценировкой применения химического оружия в населённых пунктах Сирии.
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Теги:
В мире , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра
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