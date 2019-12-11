Джихадисты доставили химическое оружие в Идлиб

Несколько баллонов с газообразным хлором, по некоторым данным, сейчас находятся в городах Маарат ан-Нуман и Саракиб.

Как сообщает арабский Sputnik, который ссылается на местные источники, фронт «Аль-Нусра» (запрещён в РФ ) смог провести эту операцию при помощи «Белых касок». Представители организации предоставивили для этого свои автомобили. Окончательная цель доставки груза — штаб-квартира «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»).