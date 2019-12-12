В ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Коммерсант».
«Рамблер» писал, что переговоры Лаврова и Трампа прошли 10 декабря в Вашингтоне. Глава МИД России также встретился с госсекретарем Майком Помпео.
По словам источника, близкого к российской делегации, в ходе встречи Дональд Трамп сказал, что хотел бы увеличить взаимный товарооборот «в несколько раз». Однако как именно это сделать в условиях санкций, стороны предметно не обсуждали.
При этом после переговоров с Лавровым Майкл Помпео анонсировал в скором времени «заявление об экономических прорывах в сотрудничестве».
В свою очередь Сергей Лавров отметил, что торговый оборот между российской и американской стороной вырос.
«С уровня $20 млрд, на который этот объем торговли низвел Барак Обама, Дональд Трамп по итогам этого года помог достичь уровня $27 млрд», — заявил он.