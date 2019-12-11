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Социология

Крокодил перекусил мужчину пополам 

Lenta.ru 1 час назад
Крокодил перекусил мужчину пополам
Фото: Erich Schmidt / Globallookpress.com
В индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения животного погиб мужчина. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.
В субботу, 30 ноября, 40-летний Сидик Камсено (Sidik Kamseno) и семеро других рыбаков отправились ловить крабов. Часть пути они преодолели вместе на речном судне, а затем разделились и поплыли дальше на небольших лодках.
На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке останки Камсено. «Когда мы наконец нашли его, тело было уже разделено на две части», — утверждает глав второго региона национального парка Сембиланг Аффан Абсори (Affan Absori). Он предположил, что погибший стал жертвой крокодила.
По словам Абсори, и сама река, и ее окрестности населена дикими животными. «Рыбаки всегда пытались ловить крабов в этой реке и часто видели там крокодилов», — говорит он.
Национальный парк Сембиланг располагается на востоке индонезийского острова Суматра. Там обитают суматранские тигры и слоны, тапиры, гиббоны, леопарды, медведи, макаки и другие животные.
На Суматре водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию.
В течение 2019 года в провинция Южная Суматра люди 27 раз подвергались нападениям тигров, слонов, крокодилов, медведей, кабанов и других диких зверей. В результате погибли восемь человек.
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Теги:
В мире , Происшествия
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