Олимпиада за $30 миллиардов? Японцы в шоке

Японцы в шоке: неужели расходы на токийскую Олимпиаду дойдут до немыслимой суммы в 30 миллиардов долларов? (Майнити симбун, Япония)

Япония все же решила отойти от своих предыдущих заявлений о «компактности» Олимпиады в Токио и начала реализовывать проекты с невиданным размахом, отмечает Майнити симбун (Япония). Да с таким, что даже сами японцы пребывают в изумлении. На данный момент сумма расходов на Олимпиаду превысила лимит уже в четыре раза.

Похоже, что звучавшие ранее заклинания о «компактной токийской Олимпиаде» постепенно уходят в небытие.

Аудиторская палата Японии опубликовала данные, согласно которым расходы государства на летнюю токийскую Олимпиаду и Паралимпийские игры составят 9,76 миллиарда долларов. Кроме того, по планам на настоящий момент, Токийская мэрия потратит на те же цели 13,05 миллиарда долларов. Японский организационный комитет по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр прибавит к этим тратам еще порядка 7 миллиардов долларов. Таким образом, ожидается, что всего токийские летние Олимпийские игры «потянут» более, чем на 30 миллиардов долларов. И это еще не все, поскольку пока не определены, например, значительные расходы, связанные с переносом соревнований по марафону и спортивной ходьбе из Токио в Саппоро

Таким образом, с начальной суммы в 7 миллиардов долларов, в которую оценивалась стоимость токийской Олимпиады при подаче заявки, она возросла в 4 раза!

Общие расходы Японии на проведение Токийской Олимпиады подразделяются на «прямые» и «косвенные» (например, расходы на дорожную инфраструктуру, транспорт и т.п.). И особенно разбухают как раз последние. Хотя на семилетний период подготовки Токийских игр (включая нынешний финансовый год) японское правительство выделило на косвенные расходы сумму порядка 2 миллиардов долларов, в японской Аудиторской палате считают, что под эту статью подпадают и другие проекты.

К настоящему времени Аудиторская палата обследовала лишь порядка 340 олимпийских проектов. Но остается еще много таких, по которым у палаты с правительством существуют серьезные расхождения относительно того, а не финансируются ли они как раз по статье «косвенных» расходов. К таким проектам относятся, в частности, разработки водородного транспорта, или зарубежная реклама японской сельхозпродукции и культуры питания.

Токийские Олимпийские и Паралимпийские игры осуществляются в качестве государственного проекта. В этой связи возникает вопрос: а не захлестнул ли центральные власти вал самых разных заявок на финансирование от многочисленных министерств и ведомств? В этом контексте правительство должно самым серьезным образом воспринять выводы Аудиторской палаты.

К настоящему времени только прямые расходы на проведение Олимпиады составили порядка 12,5 миллиарда долларов. В ближайшее время Олимпийский организационный комитет опубликует последние данные по бюджету Игр. Нельзя позволить, чтобы он вновь разбух.

Помимо прочего, много вопросов остается и относительно пост-олимпийского использования объектов Олимпиады. Например, даже в отношении нового Национального стадиона «на потом» отложена проработка планов по передаче прав по его дальнейшей эксплуатации частному бизнесу. Таким образом, огромные расходы по содержанию объекта могут лечь на плечи его владельца — Японского спортивного комитета. Однако доходы от спортивных лотерей — основного источника финансирования спорткомитета Японии — в настоящее время падают.

Расходы на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр стремительно возрастают во всем мире. Сегодня позволить себе проводить их могут только крупнейшие мировые мегаполисы. Заметной становится тенденция на уменьшение числа заявок от городов-кандидатов. В этой связи Международный олимпийский комитет начинает охватывать паника.

С началом следующего года подготовка к Токийским Олимпийским играм войдет в завершающую стадию. Правительство Японии должно еще раз тщательно проанализировать то, как будут использованы деньги налогоплательщиков на их проведение, и решительно положить конец разбуханию бюджета Игр.