В Молдавии заявили, что беглый олигарх Плахотнюк просит политического убежища на Украине

"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", — цитирует в среду Усатого молдавский телеканал TV 8. По его словам, запрос был сделан некоторое время назад, однако в настоящее время Плахотнюк не может покинуть США, поскольку это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Усатый утверждает, что Плахотнюк живет в роскошном доме в Майами, обещав владельцу-олигарху выкупить его, но не выполнил этого обещания.

Ранее в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. По его словам, экс-лидер ДПМ обещал обеспечить поддержку проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

Ищут в Молдавии и России

Со своей стороны посол США в Молдавии Дерек Хоган, после беседы с которым Плахотнюк бежал из страны, отметил, что Кишинев не обращался американским властям с просьбой о его выдаче. По его словам, он обсуждал эту проблему с правительством Санду, но официального запроса пока не поступило.

В июне поддерживающие Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Однако демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС , Россия и США, вынуждены были уступить власть.

Как рассказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где живет в своем доме в Майами. В Молдавии против Плахотнюка возбудили уголовные дела и объявили в международный розыск. В России его также обвиняют в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями судов Москвы он заочно арестован.