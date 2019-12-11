Желтые пальцы, кровь на шее: загадка дела «Тамам Шуд»

Дело «Тамам Шуд»: появились новые данные

В самом загадочном криминальном происшествии Австралии 20-го века появились подробности, которые ранее не были известны общественности. В Сети были опубликованы записи паталогоанатома, который осматривал тело мужчины, таинственно погибшего на пляже Сомертон, сообщает «Газета.ru».

Тело неизвестного человека было обнаружено 1 декабря 1948 года. Погибший Джалиля на песке, его голова была расположена на бетонной набережной. Эксперты сразу не смогли определить причину смерти из-за отсутствия явных признаков. В заднем кармане брюк мужчины была обнаружена записка с надписью «Tamam Shud» — этой фразой заканчивается сборник «Рубайят» Омара Хайяма

Недавно в Сеть попали записи одного из экспертов, осматривавших тело. Специалист Джон Бартон Клиланд указал, что погибшему на вид было лет 40, судя по одежде и прическе он был американцем, работавшим предположительно клерком.

На задней части шеи мужчины и рубашке эксперт обнаружил следы крови. Судя по записке, погибший был американским или британским моряком, который долгое время прожил на Ближнем Востоке.

Примечательно, что признаков естественной смерти Клиланд не обнаружил, однако в желудке неизвестного нашли кровь. Это дало повод предположить, что мужчина покончил с собой, приняв яд. Какой именно не известно.

«Синильная кислота и цианид убивают так быстро, что от флакона он бы избавиться не успел», — цитирует издание слова эксперта из обнародованных записей.

При себе у погибшего не было найдено ни денег ни документов, что было расценено специалистами как попытку скрыть личность. Также было отмечено, что мужчина был заядлым курильщиком, о чем свидетельствовали характерные желтые следы на пальцах.