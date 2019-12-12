На Земле появилось новое государство

Крупнейший из группы Соломоновых островов — Бугенвиль объявил себя отдельным государством, сообщают «Аргументы и факты». Местные жители больше 15 лет ждали проведения народного референдума и в результате решили отделиться от Папуа-Новой Гвинеи

Папуа-Новую Гвинею с конца прошлого века терзали Великобритания, Германия и Япония. После Второй Мировой войны в 1949 году были переданы под юрисдикцию Австралии. В 1975 году государство получило независимость. Однако не все острова пожелали войти в состав Папуа-Новой Гвинеи. Вспыхнул конфликт, который был урегулирован при международном посредничестве.

В конце 80-х годов жители Бугенвиля, на котором сосредоточены огромные запасы золота, заявили, что доходы от добычи ресурсов распределяются несправедливо и вновь заявили о своём решении «отделиться». В 1990 году народное ополчение Бугенвиля разбило правительственные войска. Однако гражданская война продолжалась на протяжении 7 лет.

В 2001 году было подписано мирное соглашения, согласно которому в течение ближайших 10-15 лет бугенвильцам была обещана возможность провести народный референдум. Он состоялся в 2019 году. 98 процентов жителей проголосовали за независимость Бугенвиля от Папуа-Новой Гвинеи.

По данным местного избиркома, в голосинами приняли участие 181 тысяча человек из 250-тысячного населения острова. Решение местных жителей ещё предстоит ратифицировать парламенту Папуа-Новой Гвинеи. Однако эксперты не видят препятствий втор, что на политической карте мира вскоре официально появится новое государство.