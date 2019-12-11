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Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США 

Lenta.ru 33 минуты назад
Корабль РФ заподозрили в охоте за авианосцем США
Фото: morspas.com
Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman («Гарри Трумэн») в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.
Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли «Спасатель Демидов» для прослушивания коммуникаций.
В декабре «Военно-промышленный курьер» написал, что надводные корабли и подводные лодки ВМФ России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах.
В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.
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Комментарии 3 
Теги:
В мире , Армия , Войска , Гарри Трумэн , США
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