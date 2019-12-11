Корабль РФ заподозрили в охоте за авианосцем США

Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США

Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman (« Гарри Трумэн ») в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.

Russian Navy SAR vessel "Spasatel Demidov" is following USS Harry Truman CSG for several days into the Mediterranea Sea.

But it's probably just a coincidence. Or maybe not.

Details: https://t.co/1fXO8sDfOj pic.twitter.com/vqy06FQy78— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 9 de dezembro de 2019

Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли «Спасатель Демидов» для прослушивания коммуникаций.

В декабре «Военно-промышленный курьер» написал, что надводные корабли и подводные лодки ВМФ России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах.

В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.