Какой сегодня праздник

11 декабря отмечается Международный день гор. Об этом сказано на официальном сайте Организации объединенных наций, Генеральной ассамблей которой этот праздник был провозглашен.

Генассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор в 2002 году — перед тем этот год был провозглашен Международным годом гор. На сайте ООН сообщается, что горы занимают около 27% поверхности суши и являются источником средств к существованию для нескольких миллиардов человек, которые живут в горной местности и прилегающих районах.

«Без обеспечения защиты гор мы не сможем добиться устойчивого экономического развития», — убеждены в Организации объединенных наций.

Также там уверены, что глобальное изменение климата влияет на состояние гор хуже всего, жители горных районов страдают от голода и нищеты больше других, а провозглашение Международного дня гор дает возможность обратить на это внимание мировой общественности.