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Какой сегодня праздник 

Рамблер 1 час назад
Какой сегодня праздник
Фото: РИА Новости
11 декабря отмечается Международный день гор. Об этом сказано на официальном сайте Организации объединенных наций, Генеральной ассамблей которой этот праздник был провозглашен.
Генассамблея ООН провозгласила 11 декабря Международным днем гор в 2002 году — перед тем этот год был провозглашен Международным годом гор. На сайте ООН сообщается, что горы занимают около 27% поверхности суши и являются источником средств к существованию для нескольких миллиардов человек, которые живут в горной местности и прилегающих районах.
«Без обеспечения защиты гор мы не сможем добиться устойчивого экономического развития», — убеждены в Организации объединенных наций.
Также там уверены, что глобальное изменение климата влияет на состояние гор хуже всего, жители горных районов страдают от голода и нищеты больше других, а провозглашение Международного дня гор дает возможность обратить на это внимание мировой общественности.
Помимо Международного дня гор, 11 декабря — Национальный день танго в Аргентине, День Андреевского флага в России, а в православии — день памяти святителя Феодора Ростовского и священномучеников Серафима (Чичагова), Алексия Веселовского и Николая Крылова. Кроме того, согласно некоторым источникам, 11 декабря — День северного сияния в холодильнике.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Николай Крылов , Генассамблея ООН
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