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Политика

В Раде назвали результат «нормандского саммита» ничьей в пользу Путина 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко назвал результаты саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже, "ничьей в пользу (президента России Владимира) Путина".
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров. В преддверии саммита пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования.
"Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на нормандский саммит, очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались. Надеюсь, что это заставит Владимира Зеленского скорректировать свою тактику по достижению мира", — написал Гончаренко в колонке для "Украинской правды".
По его словам, значительная часть украинского общества продолжит сопротивляться и не готова пойти на уступки, которые пересекут так называемые "красные линии" — те, которые повлияют на суверенитет государства Украина.
Он отметил, что "Украина не сдается, но требует также международной поддержки от своих союзников на всех возможных площадках".
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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Теги:
В мире , Видео , Политика , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Юлия Мендель , Международный комитет Красного Креста , Верховная Рада , Украинская правда , Владимир
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