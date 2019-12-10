В Раде назвали результат «нормандского саммита» ничьей в пользу Путина

Владимира Зеленского Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров. В преддверии саммита пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования.

"Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на нормандский саммит, очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались. Надеюсь, что это заставит Владимира Зеленского скорректировать свою тактику по достижению мира", — написал Гончаренко в колонке для "Украинской правды".

По его словам, значительная часть украинского общества продолжит сопротивляться и не готова пойти на уступки, которые пересекут так называемые "красные линии" — те, которые повлияют на суверенитет государства Украина.

Он отметил, что "Украина не сдается, но требует также международной поддержки от своих союзников на всех возможных площадках".