В Праге все же установят памятник власовцам

Соответствующее решение приняли власти одного из микрорайонов чешской столицы.

Памятник власовцам все-таки появится на улицах Праги . Установить скандальный монумент, посвященный так называемой Русской освободительной армии генерала Власова , решили власти одного из микрорайонов чешской столицы.

Решение приняли те же люди, кто голосовал за снос мемориала, посвященного советскому маршалу Коневу, который в 1945 году освобождал Прагу от фашистов.

По мнению сторонников нового памятника и главного инициатора его создания — местного старосты, власовцы внесли большую лепту в освобождение города. Они принимали участие в Пражском восстании против нацистов. К концу войны генерал-предатель Андрей Власов вышел из подчинения вермахта, которому служил долгие годы.