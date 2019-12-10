Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире

Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства» 

RT на русском + ещё 5 12 минут назад
«Это недопустимо»: США сделали России предостережение
Фото: Reuters
Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут всё было однозначно: это недопустимо», — сказал Помпео на совместной пресс-конференции с Лавровым.
Госсекретарь добавил, что он ясно передал ожидания США в отношении России.
«Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — сказал он.
Ранее Помпео заявил, что США тщательно проверяют все предположения о любых вмешательствах в избирательные процессы страны. Он отметил, что многие страны «стремятся подорвать американскую демократию, правосудие и ценности».
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
RT на русском: последние новости
Какие вопросы может обсудить Сергей Лавров в ходе визита в США Какие вопросы может обсудить Сергей Лавров в ходе визита в США США ввели санкции против главы МВД Грозного США ввели санкции против главы МВД Грозного Порошенко предостерёг от возвращения на российский «газовый крючок» Порошенко предостерёг от возвращения на российский «газовый крючок» 
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , США , Сергей Лавров , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже 88
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского 44
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским 814
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 1247
Российский издатель трагически погиб с супругой
Российский издатель трагически погиб с супругой 5
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение