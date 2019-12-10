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Лавров: Россия рассчитывает, что руководство КНДР проявит сдержанность 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Лавров рассказал об ожиданиях от КНДР
Фото: РИА Новости
Россия рассчитывает, что условия для возобновления диалога Пхеньяна с Вашингтоном будут созданы, а руководство КНДР займет взвешенную позицию. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Конечно, мы призываем руководство Северной Кореи к сдержанности и рассчитываем, что условия для возобновления диалога будут созданы", — сказал министр.
Москва рассчитывает, что диалог между Пхеньяном и Вашингтоном по проблематике денуклеаризации Корейского полуострова будет возобновлен, заявил Лавров.
"Мы убеждены, что этот политический процесс необходимо активно поддерживать. Ключевую роль играет прямой диалог между США и Пхеньяном, — сказал он. — Мы выступаем за его возобновление и уверены, что диалог может принести результат, исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов".
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Теги:
В мире , Азия , Ближний Восток , США , Майкл Помпео , Сергей Лавров , КНДР
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