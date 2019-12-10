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Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
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Пока вы не уснули: Запад оценил встречу Путина и Зеленского 

Рамблер 47 минут назад

Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение

Reuters\Риа Новости
«Зеленский пока не понял, в какую игру он играет. Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину — это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя заявление Владимира Зеленского о «ничьей» по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей

Корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь», которые принимали участие в керченском инциденте, войдут в состав нового дивизиона Военно-морских сил Украины на Азовском море. Об этом, как сообщает «Украинский милитаристский портал», рассказал командующий ВМС Игорь Воронченко.

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Встреча нормандской четверки — свидетельство оттепели в отношениях между Россией и Украиной. Так ее, как пишет «Взгляд», оценили некоторые западные средства массовой информации.

Умер Юрий Лужков

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Информацию о смерти Юрия Лужкова подтвердили "Интерфаксу" в его окружении.

Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора

Администрация Тамбовской области
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Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Участникам был адресован вопрос: «Согласны ли вы с российским депутатом (ранее советской и российской конькобежкой) Светланой Журовой, что повышение пенсионного возраста является стимулом быть здоровее?».

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В 2020 году не ожидается массовых сокращений работников, однако 2,8% компаний планируют уменьшить штат. Об этом со ссылкой на компании, специализирующиеся на поиске персонала, сообщает «Газета.ру».

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25 станций Московского метрополитена заминированы неизвестным. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Умерла солистка Roxette

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон, об этом со ссылкой на менеджера группы сообщила шведская газета Expressen.
Комментарии 16 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Алексей Чеснаков , Светлана Журова , Игорь Воронченко , Юрий Лужков , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Глеб Чулков , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство , Газета.Ru , Washington Post , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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