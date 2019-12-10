Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Reuters\Риа Новости
«Зеленский пока не понял, в какую игру он играет. Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину — это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя заявление Владимира Зеленского о «ничьей» по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
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