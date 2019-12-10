Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование в Сирии, стороны согласились, что военного решения этого конфликта нет.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл во вторник в столицу США.
"По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и (запрещенной в РФ) ИГИЛ*", — сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Вашингтоне.
*Террористическая организация, запрещенная в России