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Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование в Сирии, стороны согласились, что военного решения этого конфликта нет.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл во вторник в столицу США.
"По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и (запрещенной в РФ) ИГИЛ*", — сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Вашингтоне.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Сергей Лавров , МИД , ООН , Сирия
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