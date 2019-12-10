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США ввели санкции против главы МВД Грозного 

Рамблер + ещё 13 14 минут назад
США ввели новые санкции против России
Фото: Reuters
США ввели санкции в отношении начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова за нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
В заявлении говорится, что Ирасханов причастен к грубым нарушениям прав человека и ответственен за казни 27 мужчин «без надлежащего разбирательства».
В Госдепартаменте заявили об обеспокоенности в связи с «широко распространенными случаями внесудебных казней, пыток, насильственных исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов» в Чечне.
При этом, согласно американскому внешнеполитическому ведомству, российские власти не принимают «надлежащих мер для преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим злоупотреблениям и нарушениям, что способствует созданию атмосферы безнаказанности».
Также под санкции попали бывший генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи и бывшие должностные лица Парагвая за коррупционную деятельность.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Ближний Восток , Другое , Джамаль Хашкаджи , МИД , Госдеп США , МВД , Грозный , США
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