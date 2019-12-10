«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 

Президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова во время двусторонних переговоров в расширенном составе на полях саммита «нормандской четверки». Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, Зеленский очень хорошо подготовился к переговорам и твердо отстаивал свою позицию, в частности, он «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию! Я, в отличие от вас, обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — привел Аваков слова Зеленского.
Министр отметил, что из-за жесткого настроя украинского президента члены российской делегации были не очень довольны ходом беседы, а «кое-кто из них даже немножко позволял себе лишнего».