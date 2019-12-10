Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Общество

«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 

Рамблер 27 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова во время двусторонних переговоров в расширенном составе на полях саммита «нормандской четверки». Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, Зеленский очень хорошо подготовился к переговорам и твердо отстаивал свою позицию, в частности, он «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию! Я, в отличие от вас, обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — привел Аваков слова Зеленского.
Министр отметил, что из-за жесткого настроя украинского президента члены российской делегации были не очень довольны ходом беседы, а «кое-кто из них даже немножко позволял себе лишнего».
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 557
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 607
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 189
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 185
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Путин отреагировал на смерть Лужкова 141
Видео
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
00:39
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика Армия
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
01:08
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
Политика В мире
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение