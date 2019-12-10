«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова

Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова

Аваков заявил, что помощники Путина якобы «были недовольны» ходом переговоров и «позволяли себе немного лишнего», сообщает «Сегодня.ua».

«Полный эксклюзив: Владимир Александрович, ведя разговор, значительная часть которого была на русском языке, в конце концов, сорвался и говорит: «Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию. Я в отличие от вас обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Не надо тут кивать головой, что вы тут все знаете», — заявил Аваков.