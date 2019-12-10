«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Общество

Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский на переговорах сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова.
Аваков заявил, что помощники Путина якобы «были недовольны» ходом переговоров и «позволяли себе немного лишнего», сообщает «Сегодня.ua».
«Полный эксклюзив: Владимир Александрович, ведя разговор, значительная часть которого была на русском языке, в конце концов, сорвался и говорит: «Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию. Я в отличие от вас обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Не надо тут кивать головой, что вы тут все знаете», — заявил Аваков.
В Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» по итогам переговоров выступили за внесение изменений в законы Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире Эрдоган назвал отказ от С-400 ради Patriot невозможным Эрдоган назвал отказ от С-400 ради Patriot невозможным Стало известно, как Украина поступит с возвращенными Россией кораблями Стало известно, как Украина поступит с возвращенными Россией кораблями
Комментарии 121 
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Арсен Аваков , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 474
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 606
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 184
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 165
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Путин отреагировал на смерть Лужкова 138
Видео
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника клуба и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника клуба и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
00:39
«Это будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика Армия
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
01:08
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
Политика В мире
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение