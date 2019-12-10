Украина завела уголовные дела против тысяч россиян

Украина завела уголовные дела против 6 тысяч россиян

Впервые эту тему поднял журналист Кирилл Вышинский и ей заинтересовался СПЧ. Фадеев признался, что эти цифры стали для него сенсационными.

Глава СПЧ также пояснил, что все эти россияне когда-то были гражданами Украины и работали чиновниками, но против них открыли производства по подозрению в госизменах и других подобных преступлениях.