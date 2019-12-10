Ежи спасли женщину от домашнего насилия

Жительница штата Юта, США начала выращивать и продавать ежей, чтобы спастись от психологического и экономического домашнего насилия. Об этом сообщает сайт KSL.

Стефани Келлер (Stephanie Keller) состояла в нездоровых отношениях со своим сожителем и десять лет сидела дома с ребенком. Мужчина запрещал ей общаться с друзьями и родными, а также не давал зарабатывать деньги самой, из-за чего она попала в финансовую зависимость от него.

Чтобы выйти из этого положения, Келлер начала разводить ежей на продажу. Она знала, как обращаться с животными, поскольку ее родители держали зоомагазин. Вырученные от этого бизнеса деньги помогли девушке обрести финансовую независимость, расстаться с сожителем и снова начать общаться с людьми.

Помимо своего бизнеса Келлер устроилась на работу в Университет программ медицинского страхования. Американка нашла новую любовь и недавно вышла замуж.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Долиш отказалась от высокооплачиваемой работы, чтобы управлять приютом для кошек. 54-летняя женщина работала ипотечным брокером более 35 лет, но в 2017 году решила стать волонтером в приюте для кошек и через некоторое время возглавила его.