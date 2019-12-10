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Ежи спасли женщину от домашнего насилия 

Lenta.ru 1 час назад
Ежи спасли женщину от домашнего насилия
Фото: РИА Новости
Жительница штата Юта, США начала выращивать и продавать ежей, чтобы спастись от психологического и экономического домашнего насилия. Об этом сообщает сайт KSL.
Стефани Келлер (Stephanie Keller) состояла в нездоровых отношениях со своим сожителем и десять лет сидела дома с ребенком. Мужчина запрещал ей общаться с друзьями и родными, а также не давал зарабатывать деньги самой, из-за чего она попала в финансовую зависимость от него.
Чтобы выйти из этого положения, Келлер начала разводить ежей на продажу. Она знала, как обращаться с животными, поскольку ее родители держали зоомагазин. Вырученные от этого бизнеса деньги помогли девушке обрести финансовую независимость, расстаться с сожителем и снова начать общаться с людьми.
Помимо своего бизнеса Келлер устроилась на работу в Университет программ медицинского страхования. Американка нашла новую любовь и недавно вышла замуж.
Ранее сообщалось, что жительница английского города Долиш отказалась от высокооплачиваемой работы, чтобы управлять приютом для кошек. 54-летняя женщина работала ипотечным брокером более 35 лет, но в 2017 году решила стать волонтером в приюте для кошек и через некоторое время возглавила его.
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Теги:
В мире , Происшествия
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