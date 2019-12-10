На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Бужанский рассказал, что внес с парламент законопроект о признании действующего закона о государственном языке утратившим силу. По его словам, подобная инициатива приурочена к решению Венецианской комиссии Совета Европы

В своей публикации депутат отметил, что существующий закон "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка" и не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка.

По мнению депутата, закон наносит непосредственный ущерб Украине, так как "выталкивает" граждан страны в чужое информационное поле.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть существующий закон о государственном языке.