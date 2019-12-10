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На Украине предлагают отменить закон о госязыке 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Фото: РИА Новости
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке. Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.
Бужанский рассказал, что внес с парламент законопроект о признании действующего закона о государственном языке утратившим силу. По его словам, подобная инициатива приурочена к решению Венецианской комиссии Совета Европы.
В своей публикации депутат отметил, что существующий закон "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка" и не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка.
По мнению депутата, закон наносит непосредственный ущерб Украине, так как "выталкивает" граждан страны в чужое информационное поле.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть существующий закон о государственном языке.
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Теги:
В мире , Украина , Максим Бужанский , Совет Европы , Верховная Рада
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