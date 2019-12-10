Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»

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Западные СМИ оценили нормандскую встречу 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Встреча нормандской четверки — свидетельство оттепели в отношениях между Россией и Украиной. Так ее, как пишет «Взгляд», оценили некоторые западные средства массовой информации.
Нормандская четверка — Россия, Украина, Франция и Германия. Лидеры стран, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, встретились, как сообщал «Рамблер», вчера в Париже.
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
Французские издания Le Figaro и Liberacion назвали встречу свидетельством оттепели в российско-украинских отношениях. Другое издание из Франции, La Croix, отметило достижение по итогам мероприятия прогресса, а еще одно, 20minutes, назвало прогресс медленным, но значимым.
Немецкое издание Spiegel назвало встречу сдвигом с мертвой точки. Международное информационное агентство Reuters упомянуло о том, что перспективы достижения мира в Донбассе могут быть омрачены страхом Владимира Зеленского идти на слишком большие уступки из-за того, что он ограничен политически в своей стране.
Американские издания также отреагировали на встречу нормандской четверки. The Wall Street Journal заявило об отсутствии какого-либо прогресса по ее итогам, The Washington Post и The New York Times отметили, что Франция и Германия фактически были наблюдателями на мероприятии, а телеканал CNBC выразил уверенность, что ситуация на Украине будет разрешена либо сейчас, либо уже никогда.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Washington Post , Деловая газета "Взгляд" , Reuters , Wall Street Journal , New York Times , Германия , Франция
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