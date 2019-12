Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»

Западные СМИ оценили нормандскую встречу

Встреча нормандской четверки — свидетельство оттепели в отношениях между Россией Украиной . Так ее, как пишет «Взгляд», оценили некоторые западные средства массовой информации.

Французские издания Le Figaro и Liberacion назвали встречу свидетельством оттепели в российско-украинских отношениях. Другое издание из Франции, La Croix, отметило достижение по итогам мероприятия прогресса, а еще одно, 20minutes, назвало прогресс медленным, но значимым.

Немецкое издание Spiegel назвало встречу сдвигом с мертвой точки. Международное информационное агентство Reuters упомянуло о том, что перспективы достижения мира в Донбассе могут быть омрачены страхом Владимира Зеленского идти на слишком большие уступки из-за того, что он ограничен политически в своей стране.

Американские издания также отреагировали на встречу нормандской четверки. The Wall Street Journal заявило об отсутствии какого-либо прогресса по ее итогам, The Washington Post и The New York Times отметили, что Франция и Германия фактически были наблюдателями на мероприятии, а телеканал CNBC выразил уверенность, что ситуация на Украине будет разрешена либо сейчас, либо уже никогда.