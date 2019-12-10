Сенатор объяснила, почему «нормандская четверка» не обсуждала Крым

Вопрос территориальной принадлежности Крыма не обсуждался на встрече лидеров стран «нормандской четверки», чтобы не «спугнуть» легкое потепление отношений между Москвой Киевом , считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Переговоры были сложными, и сделаны маленькие шаги, которые свидетельствуют о легком потеплении отношений между Россией и Украиной, главное, что называется, «не спугнуть». У России есть неизменные позиции: Крым и Севастополь — часть Российской Федерации. Поэтому в переговорах о минских соглашениях не нужно было добавлять вопрос, который не может быть решен иначе, чем сейчас. Мне кажется, что для всех участников переговоров это было очевидно», — сказала РИА «Новости» Алтабаева.

По ее словам, эта позиция на переговорах касается, в том числе, лидеров западных стран. «Безусловное уважение позиции российской стороны и учет этой позиции определяет здравый смысл в ходе переговорного процесса», — добавила сенатор.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что вопрос Крыма не обсуждался в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже. Кроме того, вопрос Крыма не поднимался и на итоговой пресс-конференции «четверки».