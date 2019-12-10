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Сенатор объяснила, почему «нормандская четверка» не обсуждала Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Почему «нормандская четверка» не обсуждала Крым
Фото: РИА Новости
Вопрос территориальной принадлежности Крыма не обсуждался на встрече лидеров стран «нормандской четверки», чтобы не «спугнуть» легкое потепление отношений между Москвой и Киевом, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
«Переговоры были сложными, и сделаны маленькие шаги, которые свидетельствуют о легком потеплении отношений между Россией и Украиной, главное, что называется, «не спугнуть». У России есть неизменные позиции: Крым и Севастополь — часть Российской Федерации. Поэтому в переговорах о минских соглашениях не нужно было добавлять вопрос, который не может быть решен иначе, чем сейчас. Мне кажется, что для всех участников переговоров это было очевидно», — сказала РИА «Новости» Алтабаева.
По ее словам, эта позиция на переговорах касается, в том числе, лидеров западных стран. «Безусловное уважение позиции российской стороны и учет этой позиции определяет здравый смысл в ходе переговорного процесса», — добавила сенатор.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что вопрос Крыма не обсуждался в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже. Кроме того, вопрос Крыма не поднимался и на итоговой пресс-конференции «четверки».
Напомним, в Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.
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Теги:
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , Владимир Путин , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым , Севастополь
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