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Макрон: протесты в Париже не относятся к Путину 

Газета.Ru 56 минут назад
Макрон раскрыл отношение протестоа в Париже к Путину
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проходящие в Париже манифестации не имеют никакого отношения к президенту России Владимиру Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам французского лидера, протесты проходят с целью изменить французскую пенсионную систему.
Макрон также добавил, что не видел никакого беспокойства со стороны Путина относительно ситуации в Париже в момент его приезда в город на саммит "нормандской четверки".
Известно, что 9 декабря, в день саммита, обнаженные активистки движения Femen выбежали на проезжую часть, скандируя антироссийские лозунги. Они были задержаны полицией.
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Теги:
В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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