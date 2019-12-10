Макрон раскрыл отношение протестоа в Париже к Путину

Макрон: протесты в Париже не относятся к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проходящие в Париже манифестации не имеют никакого отношения к президенту России Владимиру Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам французского лидера, протесты проходят с целью изменить французскую пенсионную систему.

Макрон также добавил, что не видел никакого беспокойства со стороны Путина относительно ситуации в Париже в момент его приезда в город на саммит "нормандской четверки".

Известно, что 9 декабря, в день саммита, обнаженные активистки движения Femen выбежали на проезжую часть, скандируя антироссийские лозунги. Они были задержаны полицией.